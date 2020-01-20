Состояние всех миллиардеров оказалось больше, чем у 60% жителей Земли

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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, доллар
Исследователи сравнили доходы африканских женщин и миллиардеровФото: Александр Елизаров © URA.RU

Долларовые миллиардеры всего мира (2 153 человека) суммарно обладают большим количеством денег, чем 4,6 миллиарда жителей планеты. Соответствующие данные представила компания Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью.

«В 2019 году миллиардеры в общей сложности имели больше денег, чем 4,6 миллиарда человек (всего на планете проживают 7,5 миллиарда человек — прим. ред.)», — сказано в исследовании. Такая разница возникла из-за того, что неравенство доходов в мире вышло из-под контроля, поясняет RT.

Авторы также подчеркнули, что 22 самых богатых человека в мире суммарно владеют большим состоянием, чем все женщины Африки (порядка 600 миллионов человек), пишет«Федеральное агентство новостей». Отмечается, что один процент миллиардеров богаче, чем 6,9 миллиарда человек, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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