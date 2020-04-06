Bloomberg узнал дату возможной встречи стран G20

Встреча министров энергетики стран-участниц «Большой двадцатки» может пройти уже на этой неделе. Об этом журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники. Над организацией переговоров работают дипломаты, занимающиеся вопросами нефтяной отрасли.
«Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти намерены заключить соглашение по сокращению добычи нефти, чтобы остановить обвал цен на нее», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники Bloomberg.
Встреча, как отмечается, организуется для привлечения США к переговорам по нефти. Страны в этом заинтересованы, но глава государства Дональд Трамп еще не дал четкого согласия на участие во встрече стран ОПЕК+. Собеседники американского агентства говорят, что переговоры G20 могут состояться уже 10 апреля. За день до этого, к слову, должно пройти срочное заседание ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка.
В начале марта страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Из-за распада сделки и пандемии коронавируса цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. После этого, как напоминает RT, президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова пойти на сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.