Для семейных предприятий могут ввести специальный налоговый режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть снижаются второй день подряд. Цена на Brent снизилась на 0,45% и составила 42,44 доллара за баррель. Американская нефть WTI также упала в цене. Сейчас она торгуется по 40,1 доллара за баррель (-0,67%).

На момент закрытия Московской биржи, доллар США продолжил терять позиции относительно рубля. Он продается по 68 рублей 86 копеек (-0,16). Евро также показало небольшое снижение — 77,84 рубля (-0,007).

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам поручил заплатить семьям с детьми до 16 лет в июле по 10 тысяч рублей. Для получения выплаты в не потребуется оформлять соответствующее заявление. Пенсионный фонд России оформит все необходимые документы на основе предыдущих заявлений. На единовременные выплаты направят более 270 миллиардов рублей.

Путин назвал рост безработицы самой острой проблемой в мире. Во время обращения к гражданам, он поручил направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости. Также глава государства поручил передать регионам дополнительно 100 млрд рублей в качестве финансовой помощи.

Со следующего года ставка НДФЛ в России повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Это правило будет распространяться не на все доходы, а только на ту часть, которая превышает указанный порог. Повышение налога принесет в бюджет страны примерно 60 млрд рублей в год. Популярный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над спортсменами, которые имеют высокие зарплаты, и предложил им затянуть пояса из-за новой ставки налога.

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, треть выданных кредитов в апреле была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройках под 6,5%. Как заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, Банк России в обозримом будущем не собирается снижать ключевую ставку до нуля.

Что происходит в мире

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что из-за экономического кризиса украинским семьям грозит голод. В Евросоюзе организовали программу, направленную на контроль ситуации с пандемией COVID-19 и на экономическое и социальное восстановление Европы на ближайшие полтора года.

Прогнозы экспертов

В бюджете России может не хватить денег на ежегодную индексацию пенсий на 5-6%. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что в пенсионный фонд будет поступать меньше отчислений из-за снижения доходов работающего населения на фоне кризиса, а федеральному бюджету будет сложно покрыть разницу.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичном тому, который был введен для самозанятых. По его мнению, налогообложение для таких компаний стоит установить в размере 4-6% от выручки.

Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко считает, что расширение программы льготной ипотеки с госсубсидированием позволит увеличить количество строительных проектов. Однако не приведет к революционному всплеску спроса.

Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире, оказался более масштабным , чем предполагалось ранее. Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич считает, что из-за карантинных ограничений разные отрасли экономики сильно пострадали.

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