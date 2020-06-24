Цены на нефть снижаются второй день подряд. Цена на Brent снизилась на 0,45% и составила 42,44 доллара за баррель. Американская нефть WTI также упала в цене. Сейчас она торгуется по 40,1 доллара за баррель (-0,67%).
На момент закрытия Московской биржи, доллар США продолжил терять позиции относительно рубля. Он продается по 68 рублей 86 копеек (-0,16). Евро также показало небольшое снижение — 77,84 рубля (-0,007).
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам поручил заплатить семьям с детьми до 16 лет в июле по 10 тысяч рублей. Для получения выплаты в не потребуется оформлять соответствующее заявление. Пенсионный фонд России оформит все необходимые документы на основе предыдущих заявлений. На единовременные выплаты направят более 270 миллиардов рублей.
Путин назвал
Со следующего года ставка НДФЛ в России повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Это правило будет распространяться не на все доходы, а только на ту часть, которая превышает указанный порог. Повышение налога принесет в бюджет страны примерно 60 млрд рублей в год. Популярный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над спортсменами, которые имеют высокие зарплаты, и предложил им затянуть пояса из-за новой ставки налога.
Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового
Что происходит в мире
Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии
Прогнозы экспертов
В бюджете России может не хватить денег на ежегодную индексацию пенсий на 5-6%. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что в пенсионный фонд будет поступать меньше отчислений из-за снижения доходов работающего населения на фоне кризиса, а федеральному бюджету будет сложно покрыть разницу.
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что семейные предприятия должны работать на специальном налоговом режиме, аналогичном тому, который был введен для самозанятых. По его мнению, налогообложение для таких компаний стоит установить в размере 4-6% от выручки.
Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко считает, что
Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире,
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