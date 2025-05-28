США сняли ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ еще в ноябре 2024 года, во время президентства Джо Байдена. Об этом сообщает британская газета Mirror, ссылаясь на источники на Украине.
«Запрет на использование Украиной западного оружия для нападения на Россию был тайно снят несколько месяцев назад», — пишет издание. Данный шаг был сделан с целью усилить давление на Россию, однако не афишировался широко для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее, издание Kyiv Post приводило мнение западных чиновников, утверждая, что нынешний президент США Дональд Трамп рассматривает возможность формального снятия оставшихся ограничений на использование американского оружия Украиной. Однако, как отмечает Mirror, такое действие будет иметь лишь символическое значение.
Вопрос об отмене ограничений на использование Украиной западного оружия обсуждается в США с конца 2024 года. Новый президент Дональд Трамп рассматривает возможность формального снятия оставшихся ограничений, а также пересматривает все ограничения, введенные предшественником, чтобы повлиять на ход конфликта и переговорный процесс между Россией и Украиной.
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