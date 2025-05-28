Гражданка США призвала военнопленного племянника остаться в России

Американская гражданка Ника Уайт призвала своего племянника Евгения, попавшего в плен к российским военным из группировки «Север», остаться в России и не возвращаться на Украину. По информации от российских силовых структур, родственники пленного смогли записать для него видеосообщения, которые были показаны ему несколько месяцев назад.
«Первой видеообращение отправила тетя военнопленного Ника Уайт из США. Его нам удалось показать Евгению еще несколько месяцев назад и дать время обдумать пожелания близкого ему человека», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
На видео тетя убеждает своего племянника остаться в России. «Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину. Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище», — сказала она.
Кроме того, видеообращения для Ника записали его мама и сестра, которые живут в России. Согласно сообщению, они надеются видеть его в безопасности на территории РФ.
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