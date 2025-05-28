«Нужно переделать»: полпред Трутнев разнес хабаровский вездеход за миллионы рублей

В Хабаровском крае активно рассматриваю стратегии для уменьшения затрат на производство багги, включая локализацию производственных цепочек и замену импортных комплектующих на местные. О необходимости изменения текущих методов производства заявил представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Нам придется что-то делать с багги, которые выпускаются здесь в Хабаровске, потому что он не может стоить так дорого. Там стоит импортный японский двигатель, во-первых, это, скажем так, не сильно хорошо для продукции, собственно, имеющей оборонное назначение, а во-вторых, это безумно дорого", — заявил Трутнев. Цитату приводит ТАСС.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин указал на текущую стоимость производства багги в размере 3,8 млн рублей за единицу, что считается чрезмерно высоким. В планах — реализация замены дорогих компонентов, таких как двигатели и трансмиссии, на более доступные альтернативы.
Багги — это компактное транспортное средство, предназначенное для передвижения по сложным бездорожьям. Оно оснащено широкими колесами и обычно имеет открытую кабину. Мощность его двигателя значительно выше, чем у двигателей квадроциклов.
Ранее эксперты связывали рост стоимости техники, в том числе из-за использования импортных комплектующих, с высокой ключевой ставкой и дорогими кредитами, что увеличивает издержки производителей. Аналогичные проблемы отмечались в аграрном секторе, где удорожание техники и комплектующих приводило к росту цен на продукцию. Власти сохраняют меры поддержки, однако при текущих затратах этого недостаточно для сдерживания себестоимости.
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