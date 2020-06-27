Новости кризиса 27 июня: тарифы ЖКХ поднимут с 1 июля, Минтруда не поддержал выплаты детям от 16 лет

Августовские фьючерсы на нефть к закрытию вчерашних торгов потеряли в цене. На это повлиял резкий скачок числа заболевших коронавирусом в США и связанные с этим опасения из-за второй волны пандемии. Североморская нефть марки Brent опустилась до отметки 40,91 доллара за баррель (-0,34%), американская WTI — до 38,44 доллара за бочку (-0,7%).
Колебания на нефтяном рынке повлияли и на курс рубля. Так, курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 35 копеек и составил 69,21 рубля. Евро, напротив, упал в цене до 77,65 рубля (-19,25 копеек).
Ситуация в России
В Минтруда РФ не поддержали предложение увеличить возраст детей, получающих единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, до 18 лет. По оценкам ведомства, дети старше 16 лет имеют возможность трудоустроиться и не так нуждаются в выплатах.
Тарифы ЖКХ, несмотря на экономический кризис, с 1 июля вырастут по «плановой» инфляции на 4%. Инициатива Госдумы и Совфеда заморозить тарифы на коммунальные услуги на время кризиса не нашла поддержки у Минстроя РФ. В ведомстве заявили, что подобный шаг приведет к серьезному недофинансированию ресурсных компаний и лишению их финансовых источников для развития.
В России полностью ликвидирована крайняя нищета, говорится в докладе Аналитического центра при правительстве РФ для ООН. В 2018 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,6%. Также в представленном докладе говорится о повышении в стране продолжительности жизни. Если в 2015 году этот показатель составлял 71,39 года, то к 2019 он вырос до 73,34. По прогнозам центра, уже через десять лет россияне будут жить в среднем 80 лет.
Центробанк продлил до конца сентября ряд мер, введенных из-за пандемии коронавируса. До осени банкам разрешили обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Кроме того, продлен и режим дистанционной работы как с физическими, так и с юридическими лицами. Но с 1 июля регулятор также запретил принимать карты с истекшим сроком действия.
С 1 июля пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на индексации пенсий больше 6%. Она будет проходить в беззаявительном порядке. Предполагается, что таким образом выплаты вырастут у 30 тысяч россиян.
Ситуация в мире
Для борьбы с коронавирусом в ближайшее время потребуется 31 миллиард долларов, заявили представители Всемирной организации здравоохранения. Деньги пойдут на ускоренную разработку и производство вакцины, препаратов для лечения вируса, а также для диагностики заболевания.
Белый дом планирует
Прогнозы экспертов
Средние ставки по ипотеке в России к концу года
Также в 2021 году власти могут снизить ставку страховых отчислений до 22%. Подобное сокращение налоговой нагрузки прогнозируется в докладе Института Гайдара о макроэкономическом развитии и бюджетной сфере России в 2020—2022 годах.
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