Путин ушел с заседания АСИ из-за срочного телефонного звонка

Президент России Владимир Путин сообщил, что его участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет приостановлено. По его словам, причиной стал срочный телефонный звонок.
«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал Путин. Так он завершил свое вступительное слово на мероприятии.
Глава государства призвал продолжать работу, заверив, что вернется после телефонного разговора. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о предстоящем международном звонке, уточнив, что это не будет разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что диалог с американским лидером произойдет в течение недели.
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