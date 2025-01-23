Путин ушел с заседания АСИ из-за срочного телефонного звонка

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Путин в ходе заседания АСИ отвлекся на международный звонок
Путин в ходе заседания АСИ отвлекся на международный звонок Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что его участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет приостановлено. По его словам, причиной стал срочный телефонный звонок.

«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал Путин. Так он завершил свое вступительное слово на мероприятии.

Глава государства призвал продолжать работу, заверив, что вернется после телефонного разговора. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о предстоящем международном звонке, уточнив, что это не будет разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что диалог с американским лидером произойдет в течение недели.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что его участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет приостановлено. По его словам, причиной стал срочный телефонный звонок. «Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал Путин. Так он завершил свое вступительное слово на мероприятии. Глава государства призвал продолжать работу, заверив, что вернется после телефонного разговора. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о предстоящем международном звонке, уточнив, что это не будет разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что диалог с американским лидером произойдет в течение недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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