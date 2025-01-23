Генсек НАТО обрадовался заявлению Трампа о санкциях против России

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что был очень счастлив услышать заявление президента США Дональда Трампа о новых возможных санкциях против России. Об этом генсек рассказал в интервью американскому СМИ.
«Я был очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности ввести дополнительные санкции против России», — рассказал Рютте в беседе с телеканалом CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины на ввозимые российские товары в случае, если РФ не согласится на «сделку» по Украине. Его слова приводит RT.
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