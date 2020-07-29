В Кремле ответили на обвинения в фейках о COVID

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Позицию Кремля озвучил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия считает фобией обвинения США в распространении фейков о коронавирусе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — цитируют Пескова «Известия». Глава президентской пресс-службы подчеркнул, что обвинения распространяются через New York Times, а не напрямую. Он заверил, реакции на заявления «неназванных чиновников» не будет.

Песков отметил, что в России ситуация с коронавирусом освещается очень активно. Пресс-секретарь президента уверен, у нашей страны тоже появились проблемы во время пандемии. Тем не менее, Россия переживает происходящее лучше, чем многие другие государства, считает Песков.

Скандал с распространением фейков о коронавирусе со стороны России начался после публикаций NYT и Associated press. В своих материалах они приводили якобы инсайдерскую информацию от бывших сотрудников ГРУ. При этом за российскую дезинформацию СМИ выдавали официальное мнение Китая об искусственном происхождении вируса, пишет агентство Nation news.

В России уже известны сроки, когда граждане начнут получать вакцину от коронавируса. Новая отечественная вакцина будет доступна уже в начале августа.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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