В Кремле ответили на обвинения в фейках о COVID

Россия считает фобией обвинения США в распространении фейков о коронавирусе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — цитируют Пескова «Известия». Глава президентской пресс-службы подчеркнул, что обвинения распространяются через New York Times, а не напрямую. Он заверил, реакции на заявления «неназванных чиновников» не будет.
Песков отметил, что в России ситуация с коронавирусом освещается очень активно. Пресс-секретарь президента уверен, у нашей страны тоже появились проблемы во время пандемии. Тем не менее, Россия переживает происходящее лучше, чем многие другие государства, считает Песков.
Скандал с распространением фейков о коронавирусе со стороны России начался после публикаций NYT и Associated press. В своих материалах они приводили якобы инсайдерскую информацию от бывших сотрудников ГРУ. При этом за российскую дезинформацию СМИ выдавали официальное мнение Китая об искусственном происхождении вируса, пишет агентство Nation news.
В России уже известны сроки, когда граждане начнут получать вакцину от коронавируса. Новая отечественная вакцина будет доступна уже в начале августа.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.