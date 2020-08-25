Челябинску вернут важное событие, отмененное из-за COVID

Министр спорта РФ Олег Матицын назвал даты проведения игр БРИКС Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спортивные игры стран БРИКС, которые в этом году отменили в Челябинске из-за пандемии коронавируса, могут быть проведены осенью 2021 года. Об этом 25 августа заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин. Заявление было сделано после встречи с министрами спорта стран БРИКС. Сама встреча проходила в онлайн-формате.

«Основная задача — обмен спортивным опытом, направление на эти игры молодежных команд, — цитирует Матицина ТАСС. — Что касается дат проведения, то все зависит от международного календаря. Пока есть Олимпийские игры в календаре 2021 года, то, скорее всего, спортивные игры стран БРИКС пройдут во второй половине года, осенью». В пресс-службе правительства Челябинской области URA.RU сообщили, что пока не знают о планах Минспорта РФ.

В играх должны принять участие 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей. Провести их планировали в Челябинске с 20 по 28 июня, затем из-за карантина по COVID-19 сроки сдвинули на 12—20 сентября.

Спортивные игры БРИКС должны были стать самым массовым мероприятием саммитов ШОС и БРИКС, часть которых должна была пройти в Челябинске. Из-за пандемии все мероприятия саммитов были отменены.