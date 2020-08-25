25 августа 2020

В свердловской статистике COVID новый рекорд месяца по смертям

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежедневно в регионе выявляется более ста заболевших Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончалось 12 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Такого большого показателя не было почти месяц — 30 июля умерло 13 заболевших.

На 26 августа подтвердились 122 случая заболевания COVID-19. В Екатеринбурге было выявлено 50 заболевших. «Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжелое, 90 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 270. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении штаба. Всего за время пандемии коронавирус нашли у 24720 свердловчан, умерли 432 жителя Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается также масочный режим в общественном транспорте и помещениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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