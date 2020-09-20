20 сентября 2020

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

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Пенсионный фонд России выполнил все обязательства по выплате и индексации пособий в срок, отметили в СП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страховые пенсии работающим россиянам повышены с 1 августа 2019 года. Средний размер увеличения составил 185 рублей. Это на 15 рублей больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

«Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2019 года. Средний размер увеличения составил 185 рублей (в 2018 году — 170 рублей)», пишет ТАСС. Кроме того, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 7,05%, что на 1,6 процентного пункта больше уровня инфляции за 2018 год. Отмечается, что в 2019 году Пенсионный фонд России выполнил все обязательства по выплате и индексации пособий в срок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет. Однако, согласно проекту бюджета до 2023 года, дефицит фонда будет покрыт его накоплениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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