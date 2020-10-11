Умерла пострадавшая при взрывах на военном складе под Рязанью

Погибшая женщина находилась в коме (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из пострадавших при взрывах на военном складе в Рязанской области скончалась в больнице. Об этом сообщил глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — приводит ТАСС заявление руководителя Центра медицины катастроф. Кузьминов добавил, что жизням остальных пострадавших ничего не угрожает. Их состояние врач оценил как удовлетворительное. По информации «Известий», у скончавшейся женщины был ушиб головного мозга; умерла она от остановки сердца.

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Больше суток огонь тушили свыше 650 военных, передает агентство Nation News. В пожаре пострадали 13 человек. По официальной версии, к детонации снарядов привело возгорание сухой травы, сообщает телеканал 360. В разговоре с URA.RU полковник запаса РФ Александр Жилин предположил, что ЧП на складе произошло из-за нарушения техники безопасности или в результате диверсии. А официальную причину пожара военный обозреватель раскритиковал. Также Жилин утверждает, что многие аномальные пожары в России происходят из-за геополитических процессов.