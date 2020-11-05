Трамп заявил о своей победе с «исторически рекордными цифрами»

Трамп уверен в своей победе, если считать лишь «законные голоса» Фото: Сайт Президента России

Действующий президент США Дональд Трамп уже второй раз объявил о собственной победе на выборах. При этом он подчеркнул, что выигрывает «с рекордными цифрами».

«Трамп заявил, что выигрывает на выборах президента США с исторически рекордными цифрами», — передает РИА «Новости».

По словам Трампа, он выиграет, если считать только «законные голоса». Также действующий президент обвинил своих противников в попытке «украсть выборы». По его слова, во многих штатах количество голосов за кандидата в президенты Джо Байдена выросло «под занавес» не случайно. Трамп уверен, что при подсчете бюллетеней в стране продолжаются коррупция и мошенничество. Он отметил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от республиканца Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как у его оппонента уже 264 голоса. Победа в Неваде, где еще подводят итоги, принесет Байдену необходимые для избрания 270 голосов. Ранее действующий президент и участник завершившихся 3 ноября выборов главы государства Дональд Трамп призвал приостановить подсчет голосов избирателей и обратился по этому поводу в суд. Подсчет голосов, присланных по почте, в Филадельфии уже временно остановили.