Познер оценил возможный раскол США на два государства

Нынешняя ситуация является одной из самых сложных за последние 160 лет со времён Гражданской войны в Штатах, сказал журналист Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обстановка вокруг выборов президента США разделила страну на две части. Однако возможность распада на два государства маловероятна, написал телеведущий Владимир Познер на личном сайте.

Нынешняя ситуация, по мнению журналиста, является одной из самых сложных за последние 160 лет со времён Гражданской войны в Штатах, когда в результате были образованы Конфедеративные Штаты Америки. «И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества», — сказал Познер. Он подчеркнул, что такая ситуация за океаном больше никогда не повторялась и только нынешние события чем-то похожи на войну XIX века. При этом телеведущий не верит в возможный раскол государства, тем более что он запрещён конституцией страны.

Подведение итогов выборов в США продолжается. По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от республиканца Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как у его оппонента уже 264 голоса. Победа в Неваде, где еще подводят итоги, принесет Байдену необходимые для избрания 270 голосов. Ранее судебные наблюдатели США сравнили данные демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В результате эксперты выявили 1,8 миллионов махинаций, проведенных с голосами электората. Директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с URA.RU заявил, что система выборов в США имеет множество недочетов, которые ярко проявляются во время нынешних выборов президента страны.