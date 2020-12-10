Минтруд РФ упростит процедуру оформления инвалидности

Во время пандемии многие столкнулись с трудностями в оформлении и продлении инвалидности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений будет изменен. Минтруд РФ опубликовал соответствующий проект на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Это связано с загруженностью медорганизаций, а также ограничительными мерами, введенными из-за COVID», — отмечает ведомство необходимость изменения нормативных актов в пояснительной записке к документу.

«В условиях, когда плановые приемы ограничены, пройти полный перечень обследований не всегда просто. Поэтому принято решение — в рамках временного порядка руководствоваться теми данными, которые уже есть в медорганизации, не делать дополнительные обследования обязательными», — пояснил «Известиям» первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Чиновник отметил, что в первую очередь речь идет о гражданах, которые получили травмы, длительно имеют заболевания — в их медицинских карточках уже достаточно первичной информации, чтобы установить инвалидность. Как пишет газета,за апрель—ноябрь этого года на медико-социальную экспертизу из медучреждений направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.