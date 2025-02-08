Танцоры оказались заблокированы в танцевальной студии Москвы из-за пожара

В Москве произошел пожар в одном из корпусов здания бывшего промышленного предприятия
В Москве, в районе Преображенское, произошел пожар в здании, где расположен фитнес-клуб и танцевальная студия. В связи с этим порядка 30 человек оказались заблокированы в студии на третьем этаже здания.
«Около 30 человек заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве», — передает Life. Инцидент случился на улице Электрозаводской в помещении бывшего промышленного предприятия. На место происшествия направлены спасательные службы.
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