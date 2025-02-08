Танцоры оказались заблокированы в танцевальной студии Москвы из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве произошел пожар в одном из корпусов здания бывшего промышленного предприятия
В Москве произошел пожар в одном из корпусов здания бывшего промышленного предприятия Фото:

В Москве, в районе Преображенское, произошел пожар в здании, где расположен фитнес-клуб и танцевальная студия. В связи с этим порядка 30 человек оказались заблокированы в студии на третьем этаже здания.

«Около 30 человек заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве», — передает Life. Инцидент случился на улице Электрозаводской в помещении бывшего промышленного предприятия. На место происшествия направлены спасательные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве, в районе Преображенское, произошел пожар в здании, где расположен фитнес-клуб и танцевальная студия. В связи с этим порядка 30 человек оказались заблокированы в студии на третьем этаже здания. «Около 30 человек заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве», — передает Life. Инцидент случился на улице Электрозаводской в помещении бывшего промышленного предприятия. На место происшествия направлены спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...