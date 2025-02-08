Депутат Госдумы призвал ставить школьникам плохие оценки за поведение

Депутат Метелев: в школах необходимо вернуть двойку за плохое поведение
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В Госдуме предложили вернуть плохие оценки за поведение
В Госдуме предложили вернуть плохие оценки за поведение Фото:

В российских школах необходимо вернуть двойки за плохое поведение. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Точно, что мы должны сделать, — это вернуть двойку за поведение в дневник, как одну из мер», — заявил Метелев. Его слова передает ТАСС.

По словам Метелева, такая мера должна помочь в борьбе с травлей школьников. Это должна быть полноценная система профилактики деструктива, добавил парламентарий.

Ранее Президент России Владимир Путин обсудил возможность возвращения подобной оценки. Как отметил российский лидер, она должна быть равноценной с другими отметками. Об этом писал «Царьград».

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В российских школах необходимо вернуть двойки за плохое поведение. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «Точно, что мы должны сделать, — это вернуть двойку за поведение в дневник, как одну из мер», — заявил Метелев. Его слова передает ТАСС. По словам Метелева, такая мера должна помочь в борьбе с травлей школьников. Это должна быть полноценная система профилактики деструктива, добавил парламентарий. Ранее Президент России Владимир Путин обсудил возможность возвращения подобной оценки. Как отметил российский лидер, она должна быть равноценной с другими отметками. Об этом писал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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