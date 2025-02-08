Депутат Госдумы призвал ставить школьникам плохие оценки за поведение

В российских школах необходимо вернуть двойки за плохое поведение. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«Точно, что мы должны сделать, — это вернуть двойку за поведение в дневник, как одну из мер», — заявил Метелев. Его слова передает ТАСС.
По словам Метелева, такая мера должна помочь в борьбе с травлей школьников. Это должна быть полноценная система профилактики деструктива, добавил парламентарий.
Ранее Президент России Владимир Путин обсудил возможность возвращения подобной оценки. Как отметил российский лидер, она должна быть равноценной с другими отметками. Об этом писал «Царьград».
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