Вскоре режимы нынешних лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца рухнут. Об этом сообщил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс.
«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут», — заявил Вилдерс на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу». Трансляция велась на YouTube.
По его словам, Макрон, Шольц и председатель правительства Испании Педро Санчес — уже часть истории. Политика массовой иммиграции оказалась полностью провальной, добавил Вилдерс.
Ранее экономист Евгений Гольдфайн заявил, что растущие интересы блока НАТО рискуют разорить страны Европы. ЕС значительно уступает США и Китаю в освоении новых технологий, добавил он. Об этом писал «Царьград».
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