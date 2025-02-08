В Нидерландах предрекли крах прежних европейских режимов

Политик Вилдерс: скоро старые режимы Европы рухнут
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По словам Вилдерса, время старых лидеров Европы «уже прошло»
По словам Вилдерса, время старых лидеров Европы «уже прошло» Фото:

Вскоре режимы нынешних лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца рухнут. Об этом сообщил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс.

«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут», — заявил Вилдерс на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу». Трансляция велась на YouTube.

По его словам, Макрон, Шольц и председатель правительства Испании Педро Санчес — уже часть истории. Политика массовой иммиграции оказалась полностью провальной, добавил Вилдерс.

Ранее экономист Евгений Гольдфайн заявил, что растущие интересы блока НАТО рискуют разорить страны Европы. ЕС значительно уступает США и Китаю в освоении новых технологий, добавил он. Об этом писал «Царьград».

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Вскоре режимы нынешних лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Олафа Шольца рухнут. Об этом сообщил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. «Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И, мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут», — заявил Вилдерс на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу». Трансляция велась на YouTube. По его словам, Макрон, Шольц и председатель правительства Испании Педро Санчес — уже часть истории. Политика массовой иммиграции оказалась полностью провальной, добавил Вилдерс. Ранее экономист Евгений Гольдфайн заявил, что растущие интересы блока НАТО рискуют разорить страны Европы. ЕС значительно уступает США и Китаю в освоении новых технологий, добавил он. Об этом писал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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