У россиян осталось три дня, чтобы заявиться на конкурс социальных архитекторов

До окончания регистрации заявок на конкурс социальных архитекторов, который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, осталось три дня — прием завершится 11 февраля. Об этом говорится на сайте мероприятия.
«Конкурс был запущен 14 января и за три с половиной недели собрал уже более 6 тысяч заявок на участие. <...> Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года», — говорится на сайте конкурса.
Большой интерес россиян к конкурсу объясняется тем, что в стране успешно реализовано множество проектов в области социальной архитектуры. Эти проекты нацелены на улучшение качества жизни людей и решение специфических задач в различных отраслях в регионах РФ. Конкурс проводится по поручению Владимира Путина и является частью обширных усилий по созданию системы социальных лифтов и поддержке талантливых людей. Он станет первым подобным мероприятием в истории России.
Отбор участников осуществляется по пяти категориям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Условия для кандидатов довольно просты: необходимо быть гражданином России старше 18 лет.
За первые две недели приема подачи заявок на конкурс более четырех тысяч человек решили принять в нем участие. Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом в ЭИСИ Фирдус Алиев заявил, что представленные статистические данные подтверждают, что конкурс соответствует современным требованиям. Он подчеркнул, что целью мероприятия является систематизация и обобщение обширного опыта в сфере социальной архитектуры, накопленного в стране.
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