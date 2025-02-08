Экс-агент секретной разведывательной службы Британии раскрыл, когда закончится СВО

Бывший агент спецслужбы MI-6 Крук: вскоре Украина проиграет России
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По словам эксперта, совсем скоро Россия одержит верх над Украиной
По словам эксперта, совсем скоро Россия одержит верх над Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поражение Украины в конфликте с Россией произойдет совсем скоро. Свое мнение выразил бывший британский дипломат и экс-сотрудник секретной разведывательной службы Британии MI-6 Алистер Крук.

«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас освобождаются российскими войсками без сопротивления», — поделился Крук в разговоре с Strategic Culture.

Ранее «Царьград» писал об успехах армии России в районе города Часов яр. Так, ВС РФ сумели значительно подвинуть ВСУ на данном участке фронта. Сообщается, что украинские бойцы практически лишены снабжения.

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Поражение Украины в конфликте с Россией произойдет совсем скоро. Свое мнение выразил бывший британский дипломат и экс-сотрудник секретной разведывательной службы Британии MI-6 Алистер Крук. «У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас освобождаются российскими войсками без сопротивления», — поделился Крук в разговоре с Strategic Culture. Ранее «Царьград» писал об успехах армии России в районе города Часов яр. Так, ВС РФ сумели значительно подвинуть ВСУ на данном участке фронта. Сообщается, что украинские бойцы практически лишены снабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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