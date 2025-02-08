Поражение Украины в конфликте с Россией произойдет совсем скоро. Свое мнение выразил бывший британский дипломат и экс-сотрудник секретной разведывательной службы Британии MI-6 Алистер Крук.
«У России есть явное военное преимущество — Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас освобождаются российскими войсками без сопротивления», — поделился Крук в разговоре с Strategic Culture.
Ранее «Царьград» писал об успехах армии России в районе города Часов яр. Так, ВС РФ сумели значительно подвинуть ВСУ на данном участке фронта. Сообщается, что украинские бойцы практически лишены снабжения.
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