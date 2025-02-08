Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы

Балтия вышла из энергокольца БРЭЛЛ с РФ и Белоруссией
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В Калининградской области энергосистема перешла на атомный режим работы
В Калининградской области энергосистема перешла на атомный режим работы Фото:

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы, сообщили в Минэнерго РФ. Это произошло после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

«8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Переход на автономное энергоснабжение стал возможным благодаря предварительным действиям российского правительства и президента. Отмечается, что суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта, что в два раза превышает потребности региона в электроэнергии.

В рамках подготовки к автономной работе в Калининградской области с 2016 по 2020 год были построены четыре новых объекта генерации. Также проводилась реконструкция существующей сетевой инфраструктуры.

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Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы, сообщили в Минэнерго РФ. Это произошло после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией. «8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Переход на автономное энергоснабжение стал возможным благодаря предварительным действиям российского правительства и президента. Отмечается, что суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта, что в два раза превышает потребности региона в электроэнергии. В рамках подготовки к автономной работе в Калининградской области с 2016 по 2020 год были построены четыре новых объекта генерации. Также проводилась реконструкция существующей сетевой инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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