Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы, сообщили в Минэнерго РФ. Это произошло после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.
«8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Переход на автономное энергоснабжение стал возможным благодаря предварительным действиям российского правительства и президента. Отмечается, что суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта, что в два раза превышает потребности региона в электроэнергии.
В рамках подготовки к автономной работе в Калининградской области с 2016 по 2020 год были построены четыре новых объекта генерации. Также проводилась реконструкция существующей сетевой инфраструктуры.
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