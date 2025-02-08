Магнитные бури 9 февраля: прогноз от астрофизиков

Астрофизики РАН заявили о вспышках на Солнце
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Солнечная активность может стать причиной магнитных бурь, которые вызывают недомогание у метеозависимых
Солнечная активность может стать причиной магнитных бурь, которые вызывают недомогание у метеозависимых Фото:

Магнитные бури — частая причина ухудшения самочувствия. В такие дни у метеозависимых люди могут страдать от упадка сил, головной боли и других неприятных проявлений. Рассказываем, стоит ли ждать геомагнитных возмущений, а вместе с ними и недомогания, 9 февраля.

Вспышки на Солнце 9 февраля

6 и 7 февраля на Солнце регистрировали крупные вспышки. Они были настолько сильными, что по интенсивности всего на 20% не дотягивали до максимального уровня.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук, оба дня вспышки происходили в области, которая находится в зоне влияния на Землю. 8 января о новых вспышках не сообщали, но это еще не гарантирует спокойную геомагнитную обстановку на планете — по данным ученых, в случае выброса плазмы 7 февраля, люди могут ощутить его последствия именно 9 февраля.

Ждать ли магнитную бурю 9 февраля 2025

Несмотря на недавние вспышки, астрофизики дают относительно благоприятный прогноз космической погоды на 9 февраля. Вероятность возникновения магнитной бури оценивают в 21%, геомагнитных возмущений — в 35%. Шансы на то, что магнитосфера останется спокойной составляют 44%.

Вероятнее всего, максимальные значения Кр-индекса (с помощью него оценивают интенсивность геомагнитной активности) останутся в пределах двух с небольшим баллов. Этого недостаточно для регистрации магнитной бури — для этого необходимо, чтобы значение поднялось хотя бы до пяти из максимальных девяти баллов.

Магнитные бури в феврале 2025 года

Февраль стартовал с периода геомагнитных возмущений. Их отмечали в течение первых двух суток месяца. Потом ситуация в магнитосфере стабилизировалась и 3-8 февраля ученые не фиксировали существенных всплесков активности.

По прогнозу специалистов, большая часть оставшихся дней месяца также должны стать спокойными. Геомагнитных возмущений не ожидают вплоть до 27 февраля. В последние два дня месяца магнитосфера будет беспокойной, но, по предварительной оценке, магнитных бурь возникнуть не должно.

Кому стоит опасаться магнитных бурь

Процессы, происходящие в геомагнитной сфере Земли, влияют на здоровье людей не напрямую, а опосредованно. Магнитные бури отражаются на земной погоде: вызывают повышение или понижение атмосферного давления, провоцируют изменения температуры и влажности.

У части населения эти перепады вызывают недомогание. Как правило, чувствительны к капризам природы пациенты, организмам которых сложно адаптироваться к меняющимся условиям существования. В группу риска по возникновению метеозависимости входят люди преклонного возраста, пациенты с хроническими заболеваниями, подростки.

Спектр симптомов, которые могут возникнуть из-за метеозависимости, широк: это и головная боль, и слабость, и головокружения, и снижение работоспособности. У людей, склонных к повышенному или пониженному уровню артериального давления, проблемы могут усугубиться. При артритах, артрозах и прочих заболеваниях суставов, колени, бедра, голеностоп могут отреагировать на перемену погоды ноющей болью.

Как метеозависимым улучшить свое состояние во время магнитных бурь

Главный совет, который дают врачи людям с метеозависимостью — это здоровый образ жизни. В спокойные с точки зрения геомагнитной активности периоды важно получать адекватное лечение хронических заболеваний у специалистов, поддерживать двигательную активность, правильно питаться, воздерживаться от вредных привычек. В дни магнитных бурь следует больше отдыхать, соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать.

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Магнитные бури — частая причина ухудшения самочувствия. В такие дни у метеозависимых люди могут страдать от упадка сил, головной боли и других неприятных проявлений. Рассказываем, стоит ли ждать геомагнитных возмущений, а вместе с ними и недомогания, 9 февраля. Вспышки на Солнце 9 февраля 6 и 7 февраля на Солнце регистрировали крупные вспышки. Они были настолько сильными, что по интенсивности всего на 20% не дотягивали до максимального уровня. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук, оба дня вспышки происходили в области, которая находится в зоне влияния на Землю. 8 января о новых вспышках не сообщали, но это еще не гарантирует спокойную геомагнитную обстановку на планете — по данным ученых, в случае выброса плазмы 7 февраля, люди могут ощутить его последствия именно 9 февраля. Ждать ли магнитную бурю 9 февраля 2025 Несмотря на недавние вспышки, астрофизики дают относительно благоприятный прогноз космической погоды на 9 февраля. Вероятность возникновения магнитной бури оценивают в 21%, геомагнитных возмущений — в 35%. Шансы на то, что магнитосфера останется спокойной составляют 44%. Вероятнее всего, максимальные значения Кр-индекса (с помощью него оценивают интенсивность геомагнитной активности) останутся в пределах двух с небольшим баллов. Этого недостаточно для регистрации магнитной бури — для этого необходимо, чтобы значение поднялось хотя бы до пяти из максимальных девяти баллов. Магнитные бури в феврале 2025 года Февраль стартовал с периода геомагнитных возмущений. Их отмечали в течение первых двух суток месяца. Потом ситуация в магнитосфере стабилизировалась и 3-8 февраля ученые не фиксировали существенных всплесков активности. По прогнозу специалистов, большая часть оставшихся дней месяца также должны стать спокойными. Геомагнитных возмущений не ожидают вплоть до 27 февраля. В последние два дня месяца магнитосфера будет беспокойной, но, по предварительной оценке, магнитных бурь возникнуть не должно. Кому стоит опасаться магнитных бурь Процессы, происходящие в геомагнитной сфере Земли, влияют на здоровье людей не напрямую, а опосредованно. Магнитные бури отражаются на земной погоде: вызывают повышение или понижение атмосферного давления, провоцируют изменения температуры и влажности. У части населения эти перепады вызывают недомогание. Как правило, чувствительны к капризам природы пациенты, организмам которых сложно адаптироваться к меняющимся условиям существования. В группу риска по возникновению метеозависимости входят люди преклонного возраста, пациенты с хроническими заболеваниями, подростки. Спектр симптомов, которые могут возникнуть из-за метеозависимости, широк: это и головная боль, и слабость, и головокружения, и снижение работоспособности. У людей, склонных к повышенному или пониженному уровню артериального давления, проблемы могут усугубиться. При артритах, артрозах и прочих заболеваниях суставов, колени, бедра, голеностоп могут отреагировать на перемену погоды ноющей болью. Как метеозависимым улучшить свое состояние во время магнитных бурь Главный совет, который дают врачи людям с метеозависимостью — это здоровый образ жизни. В спокойные с точки зрения геомагнитной активности периоды важно получать адекватное лечение хронических заболеваний у специалистов, поддерживать двигательную активность, правильно питаться, воздерживаться от вредных привычек. В дни магнитных бурь следует больше отдыхать, соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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