В болгарском аэропорту задерживают самолеты из-за неизвестного дрона

В аэропорту столицы Болгарии, Софии, задержаны шесть самолетов — три на прилет и три на вылет. Это произошло из-за неопознанного дрона на территории аэропорта, сообщили в болгарских СМИ.
«Такое разрешение не запрашивалось. Это незаконный запуск. Я не знаю, для каких целей», — привели в Nova слова представителя Национального управления по расследованию авиационных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христова.
О беспилотнике сообщили около 00:00 по МСК 7 февраля. Его появление могло иметь серьезные последствия, поскольку дрон мог попасть в двигатели самолета или повредить его системы, рассказал Христо Христов. По его словам, это второй или третий случай появления БПЛА на территории софийского аэропорта.
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