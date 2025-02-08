В болгарском аэропорту задерживают самолеты из-за неизвестного дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Болгарии задерживают самолеты из-за дрона
В Болгарии задерживают самолеты из-за дрона Фото:

В аэропорту столицы Болгарии, Софии, задержаны шесть самолетов — три на прилет и три на вылет. Это произошло из-за неопознанного дрона на территории аэропорта, сообщили в болгарских СМИ.

«Такое разрешение не запрашивалось. Это незаконный запуск. Я не знаю, для каких целей», — привели в Nova слова представителя Национального управления по расследованию авиационных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христова.

О беспилотнике сообщили около 00:00 по МСК 7 февраля. Его появление могло иметь серьезные последствия, поскольку дрон мог попасть в двигатели самолета или повредить его системы, рассказал Христо Христов. По его словам, это второй или третий случай появления БПЛА на территории софийского аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту столицы Болгарии, Софии, задержаны шесть самолетов — три на прилет и три на вылет. Это произошло из-за неопознанного дрона на территории аэропорта, сообщили в болгарских СМИ. «Такое разрешение не запрашивалось. Это незаконный запуск. Я не знаю, для каких целей», — привели в Nova слова представителя Национального управления по расследованию авиационных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христова. О беспилотнике сообщили около 00:00 по МСК 7 февраля. Его появление могло иметь серьезные последствия, поскольку дрон мог попасть в двигатели самолета или повредить его системы, рассказал Христо Христов. По его словам, это второй или третий случай появления БПЛА на территории софийского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...