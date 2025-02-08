Печем пироги и определяем погоду: обычаи и традиции на Иоанна Златоуста

9 февраля на Руси испокон веков отмечали Златоустьев огонь. Праздник имеет православные корни, но оброс большим количеством народных традиций. Рассказываем, что было принято делать в этот день.
Православные истоки Златоустьева огня
Златоустьев огонь получил свое название в честь Иоанна Златоуста. 9 февраля православные перенесение мощей этого святого.
Иоанн Златоуст родился в четвертом веке нашей эры на территории современной Турции. Он происходил из семьи военачальника, поэтому в детстве и юности получил блестящее светское и религиозное образование.
В возрасте 20 лет Иоанн принял крещение, а спустя три года стал чтецом в церкви. В это время он продолжил обучение у опытных наставников. Вскоре молодому человеку предложили стать епископом, но он отказался, предпочтя уединенный образ жизни в молитве.
Иоанн начал заниматься богословием — писать труды о вере и праведной жизни христианина. Со временем ему поручили проводить проповеди — беседовать с прихожанами храма и укреплять их в вере. Речи Иоанна глубоко трогали людей, поэтому его стали называть Златоустом.
Позднее Иоанн Златоуст все-таки стал архиепископом Константинопольским. Находясь на этом посту он не стеснялся обличать пороки, даже если они исходили от высокопоставленных особ. За это Иоанна Златоуста сослали сначала на территорию Армении, а потом в Абхазию. Там он скончался.
После смерти Иоанна Златоуста его мощи решили перенести в Константинополь. Архиепископ был любим жителями города, поэтому это стало большим и радостным событием. От мощей Иоанна Златоуста получали исцеление. К Иоанну Златоусту и сейчас обращаются с молитвами о даровании здоровья, наставлении на путь истинный, защите от бед и плохих людей.
Обычаи и традиции Златоустьева огня
Во время Златоустьева огня особое внимание уделяли печи как центру избы, источнику тепла, пищи и благополучия. Хозяйки старались разжечь огонь так, чтобы в очаге сразу занялись все поленья. Чтобы сделать это, заранее готовили подходящие щепки и лучину. Когда все удавалось, говорили, что семью в будущем ждем благополучие.
На Иоанна Златоуста было принято печь пироги. Начинки могли быть самыми разными — все зависело от имевшихся в наличии продуктов и предпочтений хозяев. Пироги были символом сытой жизни, а еще использовались, чтобы помянуть усопших близких.
Приметы на Иоанна Златоуста
По народным поверьям, на Иоанна Златоуста нужно было разглядывать выпавшие сугробы. Если их верхушки имели скругленную форму, ожидали богатого урожая. Запотевшие окна воспринимали как признак скорого потепления, а вот облака, идущие против ветра, сулили скорый снегопад.
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