Жители Запорожья раскрыли тайное желание солдат ВСУ

Житель Запорожья Константин: многие бойцы ВСУ хотят свергнуть киевский режим
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Многие украинцы хотят свергнуть власть в стране, заявил житель Запорожья
Многие украинцы хотят свергнуть власть в стране, заявил житель Запорожья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине многие военнослужащие ВСУ и силовики хотят свергнуть киевский режим. Об этом сообщил житель подконтрольного ВСУ Запорожья Константин.

«Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции — прим. URA.RU) [Украины], в армии, от них такое слышал», — заявил Константин. Информацию передает РИА «Новости». 

Ранее в Asia Times сообщили, что до заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Киеву придется полностью отказаться от контроля над некоторыми территориями — ДНР, ЛНР, Курской областью и освобожденными ВС РФ участками Херсонской и Запорожской областей. В издании отметили, что мирный план урегулирования конфликта окажется успешным, если перед началом мирного процесса США предоставят России гарантии того, что Украина не получит предложение о вступлении в НАТО.

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На Украине многие военнослужащие ВСУ и силовики хотят свергнуть киевский режим. Об этом сообщил житель подконтрольного ВСУ Запорожья Константин. «Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции — прим. URA.RU) [Украины], в армии, от них такое слышал», — заявил Константин. Информацию передает РИА «Новости».  Ранее в Asia Times сообщили, что до заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Киеву придется полностью отказаться от контроля над некоторыми территориями — ДНР, ЛНР, Курской областью и освобожденными ВС РФ участками Херсонской и Запорожской областей. В издании отметили, что мирный план урегулирования конфликта окажется успешным, если перед началом мирного процесса США предоставят России гарантии того, что Украина не получит предложение о вступлении в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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