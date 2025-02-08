На Украине многие военнослужащие ВСУ и силовики хотят свергнуть киевский режим. Об этом сообщил житель подконтрольного ВСУ Запорожья Константин.
«Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции — прим. URA.RU) [Украины], в армии, от них такое слышал», — заявил Константин. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее в Asia Times сообщили, что до заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Киеву придется полностью отказаться от контроля над некоторыми территориями — ДНР, ЛНР, Курской областью и освобожденными ВС РФ участками Херсонской и Запорожской областей. В издании отметили, что мирный план урегулирования конфликта окажется успешным, если перед началом мирного процесса США предоставят России гарантии того, что Украина не получит предложение о вступлении в НАТО.
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