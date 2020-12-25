Подчиненные Владимира Якушева перестарались, начав «нарезать» задачи депутатам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев дал первые предновогодние поручения руководителям регионов: взять на контроль ситуацию в неблагополучных семьях. Источник URA.RU сообщает, что несколько дней назад Якушев провел видеосовещание по данной теме.

Полпред поставил задачу с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года проводить «подомовые обходы семей и одиноко проживающих граждан, находящихся в зоне риска». Источник агентства в тюменской администрации подтвердил получение этой задачи, отметив, что «она не нова, еще когда Владимир Владимирович [Якушев] был нашим губернатором, такой контроль стал у нас обычной практикой».

По логике госслужащих, длинные новогодние каникулы становятся поводом для ЧП в неблагополучных семьях. «Родители уходят в запои. Дети в лучшем случае остаются голодными, а о худших и говорить не хочется, — рассказал источник агентства. — Растет количество пожаров: пьяные засыпают с сигаретами — потом горят дома. Особо страшно это в многоквартирных деревянных домах».

Организатор таких обходов в Тюменской области сказал URA.RU, что постановка задачи для органов соцзащиты — не в диковинку: «У нас большая сеть соцработников, и они хорошо знают, где находятся проблемные семьи. Демонстрация внимания к ним в праздники позволяет профилактировать многие проблемы. Мы устраиваем совместные обходы, в которых участвует полиция, даже местные депутаты».

В Свердловской области внедрение проекта полпреда Владимира Якушева проходит с корректировкой на казус исполнителя. Федеральный инспектор Руслан Садыков не только передал поручение своего руководителя органам исполнительной власти, но и потребовал от спикера заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной обязательного участия в обходах депутатов регионального парламента.

Спикер Людмила Бабушкина подтвердила URA.RU факт обращения федерального инспектора. «Для нас главное — организовать эту работу, чтобы одинокие люди и неблагополучные семьи не остались без внимания. Я направила письмо депутатам, и они сейчас этим занимаются», — прокомментировала Людмила Бабушкина. Она отметила, что в данный момент также работает в своем избирательном округе.

По данным URA.RU, на совещании полпреда с подчиненными по ВКС звучала иная формулировка. «Было лишь рассказано об опыте других регионов, — рассказал участник ВКС. — Садыков просто забыл, что мы с депутатами — разные ветви власти, и не можем давать поручения».