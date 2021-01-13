Эксперт спрогнозировал, насколько вырастут цены в 2021 году

Темпы роста цен в России в 2021 году достаточно быстро вернутся к цели Центробанка в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%. Об этом заявил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.
«Мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года», — заявил Тищенко в интервью РИА «Новости». По его словам, экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.
Согласно данным Росстата, в 2020 году инфляция в стране составила 4,91% против 3,04% годом ранее. При этом ЦБ ожидал инфляцию по итогам прошлого года в интервале 4,6-4,9%.Банк России рассчитывает, что в 2021 году темпы роста цен составят 3,5-4%.
Ранее Росстат зафиксировал увеличение цен на бензин за новогодние праздники. Потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли 1—11 января 2021 года на 0,4%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%.
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