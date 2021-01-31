В Тюмени на незаконный митинг собрались до 1 000 человек
В Тюмени прошло незаконное шествие — в правительстве региона произошли перестановки — жалобу адвокатов Шамсутдинова отклонили. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:
В Тюмени прошел несогласованный митинг
- Несанкционированный митинг в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в Тюмени, по разным данным, посетили от 270 до тысячи человек. По данным МВД, были задержаны 43 участника шествия.
- По данным источника URA.RU, сотрудники правоохранительных органов выявили как минимум троих несовершеннолетних участников акции.
Замгубернатора перешел на другой пост, в департаменте экономики появился глава
- Заместитель губернатора области Эдуард Бакиев назначен руководителем представительства правительства региона в органах государственной власти РФ.
- В то же время должность руководителя департамента экономики региона занял Максим Скворцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Суд отклонил жалобу адвокатов Шамсутдинова
- Второй Восточный окружной военный суд вернул адвокатам Рамиля Шамсутдинова поданную апелляционную жалобу из-за технической ошибки. После ее исправления защитники стрелка, которого приговорили к 24,5 годам заключения, вновь направят апелляцию в суд.
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