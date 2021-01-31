31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 1 февраля. Суд отклонил жалобу адвокатов стрелка Шамсутдинова, люди вышли на несанкционированный митинг

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Тюмень
В Тюмени на незаконный митинг собрались до 1 000 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени прошло незаконное шествие — в правительстве региона произошли перестановки — жалобу адвокатов Шамсутдинова отклонили. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В Тюмени прошел несогласованный митинг

Замгубернатора перешел на другой пост, в департаменте экономики появился глава

Суд отклонил жалобу адвокатов Шамсутдинова

  • Второй Восточный окружной военный суд вернул адвокатам Рамиля Шамсутдинова поданную апелляционную жалобу из-за технической ошибки. После ее исправления защитники стрелка, которого приговорили к 24,5 годам заключения, вновь направят апелляцию в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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