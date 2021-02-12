Разработчик «Спутника лайт» назвал особенности вакцины

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Длительность действия вакцины «Спутник лайт» будет в 3-4 раза меньше, чем у препарата из двух компонентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Спутник лайт» не исключает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в ближайшее время завершится вторая фаза клинических исследований препарата.« „Спутник лайт“ снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции», — цитирует Гинцбурга ТАСС. Он утонил, что длительность действия этой вакцины будет в 3-4 раза меньше, чем у препарата из двух компонентов.

Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала, кому противопоказана вакцина от коронавируса. В частности, биолог не рекомендовала ставить прививку при острых респираторных заболеваниях и положительном тесте на COVID-19, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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