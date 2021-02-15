В России появился новый способ мошенничества. Злоумышленник заходит в мобильное приложение банка, переводит его в режим отладки, изучает порядок и структуру вызовов программных интерфейсов приложения системы дистанционного банковского обслуживания, говорится в предупреждении Центробанка.
«Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле „Номер счета отправителя“ счет жертвы», — поясняется в документе, который приводит «
По мнению экспертов, самым популярным способом, которым пользуются мошенники, на данный момент является фишинг. Киберпреступники создают копии известных платежных сайтов, чтобы выманивать деньги у россиян. Чтобы избежать мошенничества в сети интернет, нужно постоянно обновлять скачанные приложения и создавать сложные пароли для своих аккаунтов.
Ранее в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что планируют бороться с мошенниками через отслеживание телефонных контактов. Для этих целей ведомстве собираются разработать мобильное приложение, сообщает агентство Nation News.
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