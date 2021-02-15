Российские банки поставили рекорд по ипотечным кредитам

В декабре прошлого года банки в России выдали ипотечных кредитов на 261,6 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за всю историю наблюдений, сообщили журналистам в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
«Российские банки в декабре 2020 года выдали 88,7 тыс. ипотечных кредитов на 261,6 млрд руб <…>. Данный объем выдач является максимальным за все время наблюдений», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные БКИ. Сумма выданных кредитов была на 16% больше, чем в декабре 2019 года.
В 2020 году сумма выданных ипотечных кредитов составила на 2,2 трлн рублей, продолжает издание. В позапрошлом году этот показатель был на 38,2% меньше. Вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова полагает, что рост ипотечного кредитования связан с рекордно низкими ставками, но эта тенденция скоро закончится.
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