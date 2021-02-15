15 февраля 2021

Российские банки поставили рекорд по ипотечным кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, ипотека, ярмарка недвижимости
Банки в России выдали в декабре 2020 года 88,7 тысяч ипотечных кредитов на 261,6 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В декабре прошлого года банки в России выдали ипотечных кредитов на 261,6 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за всю историю наблюдений, сообщили журналистам в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

«Российские банки в декабре 2020 года выдали 88,7 тыс. ипотечных кредитов на 261,6 млрд руб <…>. Данный объем выдач является максимальным за все время наблюдений», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные БКИ. Сумма выданных кредитов была на 16% больше, чем в декабре 2019 года.

В 2020 году сумма выданных ипотечных кредитов составила на 2,2 трлн рублей, продолжает издание. В позапрошлом году этот показатель был на 38,2% меньше. Вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова полагает, что рост ипотечного кредитования связан с рекордно низкими ставками, но эта тенденция скоро закончится.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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