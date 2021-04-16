16 апреля 2021

Дочь Ефремова объявила о смене пола

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь Михаила Ефремова объявила себя Сергеем Ефремовым

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова объявила свое новое имя и гендер. Теперь он просит называть себя Сергей Ефремов, сказано в соответствующем посте в Instagram.

«Меня зовут Сергей Ефремов. Я небинарный трансмаскулинный человек», — написал Ефремов в своем Instagram. Он уточнил, что не планирует менять пол через операцию, но собирается пройти курс гормональной терапии.

Также Ефремов-младший объяснил, что небинарный человек это тот, кто не ассоциирует себя полностью с мужчиной или женщиной. Транс в данном случае обозначает, что гендер, приписанный человеку при рождении не совпадает с тем, как он себя идентифицирует. Наконец, слово «маскулинный» объясняет, что Сергей Ефремов немного больше склоняется к мужскому полу.

Также наследник знаменитого актера объявил, что он — полиаморный пансексуал. Это значит, что Ефремов приемлет для себя отношения одновременно с несколькими людьми вне зависимости от их пола и гендера. Он признался, что в его жизни есть несколько партнеров разного пола.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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