Онколог объяснил, можно ли вылечить рак четвертой стадии

Успешное лечение рака стало возможно благодаря развитию онкологической науки Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сегодня стало возможным спасение пациентов с раком даже на четвертой стадии. Об этом сообщил онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, сейчас не существует понятия «обреченный пациент с запущенной четвертой стадией». «Благодаря современному развитию онкологической науки и персонализированному подходу к лечению пациентов имеет место успех лечения пациентов на любой стадии [рака], в том числе и на четвертой», — заявил Мяснянкин «Пятому каналу».

Врач уточнил, что шанс вылечиться есть даже у пациентов с распространенными по всему организму метастазами. Однако не стоит запускать болезнь — необходимо сразу же после обнаружения рака обращаться к больницу и проходить полную диагностику организма, добавил эксперт.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил, что многочисленные родинки на теле говорят о риске развития рака кожи, сообщает телеканал 360. Также ученые выяснили, что развитие этого недуга можно распознать по отекам шеи и лица, передает агентство Nation News.