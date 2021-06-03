03 июня 2021

Финансист раскрыл, как самостоятельно накопить на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Финансист посоветовал инвестировать 15% своего дохода Фото:

Чтобы на пенсии сохранить привычный уровень жизни, 25-летнему россиянину стоит начать инвестировать 11-15% от своей зарплаты. При этом 20% портфеля должны составлять облигаций и 80%— российские акции. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией, и выше девальвации. Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде. К тому же специфика развивающих рынков такова, что акции отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года», — цитирует эксперта «Прайм».

По словам Русецкого, типовой портфель для долгосрочного инвестора состоит преимущественно из акций, являющихся генераторами доходности на длинных временных дистанциях. Облигации — инструменты с фиксированной доходностью, они занимают в таком портфеле меньше половины, отметил эксперт. «Чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны занимать акции. Это легко рассчитать: вычесть из 100 ваш возраст — и вы получите долю акций, которая должна быть в вашем портфеле», — отмечает финансист.

Ранее выяснилось, что большинству россиян достаточно дохода в 70-150 тысяч рублей в месяц, чтобы самостоятельно откладывать деньги на пенсию. При этом только 20% россиян копят деньги на долгий срок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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