Генсек НАТО обеспокоился укреплением союза Путина и Лукашенко

Союз России и Белоруссии может нанести угрозу НАТО Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Укрепление отношений между Россией и Белоруссией может нанести угрозу странам НАТО. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО — это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы. Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — заявил Столтенберг немецкому изданию Welt am Sonntag.

За последний год президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались несколько раз. Последний саммит лидеров проходил в Сочи в конце мая, пишет « Царьград ». После этого Лукашенко получил от Москвы транш на миллиард долларов. А Путин не исключил объединение России и Белоруссии.