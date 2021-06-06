Генсек НАТО обеспокоился укреплением союза Путина и Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Союз России и Белоруссии может нанести угрозу НАТО Фото:

Укрепление отношений между Россией и Белоруссией может нанести угрозу странам НАТО. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО — это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы. Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — заявил Столтенберг немецкому изданию Welt am Sonntag.

За последний год президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались несколько раз. Последний саммит лидеров проходил в Сочи в конце мая, пишет «Царьград». После этого Лукашенко получил от Москвы транш на миллиард долларов. А Путин не исключил объединение России и Белоруссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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