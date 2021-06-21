Аналитик раскрыл способы сэкономить на покупке смартфона

Аналитик рассказал, как выгоднее купить смартфон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одним из способов экономии при покупке нового смартфона является сдача старого гаджета в trade-in. Об этом рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Если вы сдаете аппарат, как правило, вам дают за него какие-то деньги, это позволяет снизить стоимость покупки. Trade-in — схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать», — рассказал он в эфире радио Sputnik. Муртазин отметил, что скидка может достигать 10-15 тысяч рублей.

Также, по его словам, самый простой способ не потратить лишнего — найти более выгодную стоимость. Для этого нужно сравнивать цены в однотипных магазинах. Стоимость гаджета в них может отличаться в 5-7 тысяч рублей. Кроме того, Муртазин отметил, что те, кто не хотят платить полную стоимость дорого смартфона, могут приобрести его по подписке. В этом случае необходимо выплатить 50% в первый год, а дальше отдать гаджет и выбрать новую модель.

Ранее Муртазин также рассказал, что неоригинальные зарядки для смартфонов, купленные в интернете или с рук, могут воспламениться при использовании, что влечет смертельную опасность для человека. Также он отметил, что нельзя использовать смартфона в ванне с водой, когда он находится на подзарядке.