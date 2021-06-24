24 июня 2021

В Москве избили актера из «Папиных дочек» и «Универа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, осужденный, обвиняемый, полиция, конвоирование осужденного
У актера забрали деньги, телефон и документы Фото:

Российского актера Анатолия Хропова ограбили и избили в центре Москвы. Нападавших разыскивает полиция.

«Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. Злоумышленники также отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и золотую цепочку. Пострадавшего артиста нашли за кафе, которое находится в Леонтьевском переулке», — пишет «Пятый канал».

При этом охранники кафе отрицают версию о нападении. По их словам, Хропов явился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заснул, передает «Рен.тв». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Хропов исполнил эпизодические роли во многих российских сериалах, включая «Бандитский Петербург», «Универ», «СашаТаня», «Папины дочки», «Литейный, 4», «Золотой капкан», «Зайцев +1», «Шаман», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей» и других. Также он играет в спектаклях московских театров, сотрудничает с Театром Комедии им. Акимова.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате нападения неизвестного пострадал волейболист новоуренгойского клуба «Факел» (ЯНАО) Алексей Чанчиков. Как сообщили столичные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у спортсмена диагностирован перелом основания черепа и ушиб мозга. В пресс-службе «Факела» корреспонденту URA.RU подтвердили данную информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...