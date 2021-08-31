31 августа 2021

Милонов предрек крах брака Моргенштерна. Видео

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Через год невеста Моргенштерна станет героиней многих ток-шоу и будет рассказывать о том, как все плачевно закончилось, сказал Милонов Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что за рэпера Алишера Моргенштерна не выйдет за муж ни одна нормальная девушка. По его мнению, семейная жизнь эпатажного артиста и Дилары Зинатуллиной обречена на провал.

«Это безусловно противоестественное явление, поскольку, нормальная девушка не выйдет замуж за такое существо. Но любовь зла, полюбишь и козла, возможно, даже Морегенштерна. Боюсь, что через год девушка станет героиней многих ток-шоу и будет рассказывать о том, как все плачевно закончилось. Ну, а что, ты хочешь, если выходишь замуж за человека, у которого на щеке написано 666?» — передает слова Виталия Милонова 5-tv.ru.

Депутат назвал брак не благословенным и предсказал, что в этот союзе не будет детей. «От осинки, не родятся вкусные апельсинки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн женился на студентке из Уфы Диларе Зиннатулиной. Свадьба прошла в стиле 1990-х годов. Во время мероприятия артист успел снять штаны для фотографии у ЗАГСа и станцевать после обмена обручальными кольцами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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