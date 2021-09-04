Рэпер Face вслед за Моргенштерном захотел стать президентом РФ

Иван Дремин не первый раз высказывается на политические темы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский рэпер Иван Дремин, более известный под сценическим псевдонимом Face, заявил о своим президентских амбициях. Во время своего выступления в Киеве музыкант рассказал, что когда станет главой государства, намеревается подружить Украину, Белоруссию и Россию.

«Когда я стану президентом, Россия, Украина и Беларусь… Не будет никого друг к другу ближе», — заявил Дремин своим украинским поклонникам.

Музыкант уже проявлял свой интерес к политике. Так в 2019 году Дремина уличили в получении денег за участие в несогласованном митинге Алексея Навального. По словам бывшего приближенного блогера, Face получил за свое выступление восемь миллионов рублей.

Ранее о планах стать президентом РФ высказывался другой рэпер — Моргенштерн (Алишер Валеев). По его словам, занять этот пост он рассчитывает через 10-15 лет.