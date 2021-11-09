В сети появились кадры с места гибели сотрудника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Санкт-Петербурге. Преступник, сбивший силовика на автомобиле, также задержан.
«СОБР принимал участие в операции по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из подозреваемых сбил сотрудника СОБР и переехал его. Автомобиль и водителя задержали сотрудники полиции», — сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел в Пушкинском районе около 8 утра. Для задержания находившегося за рулем преступника в городе ввели план «Перехват».
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