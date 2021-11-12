12 ноября 2021

Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс

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Опекунство над Бритни Спирс продолжалось 14 лет

Суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс. Об этом заявила судья Бренда Пенни.

«Личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс больше не требуется… и настоящим прекращается», — цитирует Пенни издание Fox News. Опекунство продолжалось 14 лет.

Ранее отец певицы Джемс Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ходатайство о прекращении опеки над недвижимостью и финансами дочери, передает телеканал 360. В 2008 году суд признал звезду недееспособной из-за наркотической и алкогольной зависимости. Отец контролировал большинство аспектов в жизни Бритни — в частности, он управлял ее многомиллионным состоянием. Недавно Спирс подала иск в суд об освобождении от опекунства и пожаловалась на жестокое обращение с ней, сообщают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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