СК РФ нашел причастных к обстрелу Донбасса

Ответственность за обстрелы и массированные атаки на ДНР и ЛНР несут военные преступники, сейчас в качестве подозреваемых и обвиняемых заочно проходят 111 человек. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации на своем официальном канале на Youtube.
«Украинские военные систематически нарушают достигнутые договоренности и продолжают наносить массированные артиллерийские удары по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В текущем году возбуждено 33 уголовных дела», — сообщает СК РФ.
СК называет имена нескольких известных следствию фигурантов: полковник Дмитрий Делятицкий, командир Виктор Юшко, командир Василий Зубанич, Олег Громадский, командир Олег Лисовой, Сергей Заболотный, командир Михаил Прокопив. В результате деятельности этих военных погибли и получили ранения люди, а также потерпели разрушения объекты гражданской инфраструктуры, сообщает СК.
Ранее глава ДНР заявил, что от украинских обстрелов страдают 18 тысяч россиян. Вблизи фронта находится 81 населенный пункт с общим население 140 тыс. человек, 18 тыс. из них — граждане РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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