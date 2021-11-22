Десятки туристов погибли в ДТП в Болгарии

В Болгарии 45 туристов стали жертвами автокатастрофы с участием автобуса. Среди них 12 детей, сообщает ТАСС в своем telegram-канале.
По данным агентства, инцидент произошел на трассе «Струма» с автобусом из Северной Македонии. После аварии он вспыхнул. Всего в салоне находились 52 человека. РЕН ТВ уточняет, что все они имели македонское гражданство.
Другая крупная автокатастрофа с участием граждан Северной Македонии произошла в феврале 2019 года. Тогда между городами Скопье и Тетово с трассы вылетел автобус, погибли 13 человек.
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