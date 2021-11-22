22 ноября 2021

Десятки туристов погибли в ДТП в Болгарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Крупное ДТП произошло в Болгарии Фото:

В Болгарии 45 туристов стали жертвами автокатастрофы с участием автобуса. Среди них 12 детей, сообщает ТАСС в своем telegram-канале.

По данным агентства, инцидент произошел на трассе «Струма» с автобусом из Северной Македонии. После аварии он вспыхнул. Всего в салоне находились 52 человека. РЕН ТВ уточняет, что все они имели македонское гражданство.

Другая крупная автокатастрофа с участием граждан Северной Македонии произошла в феврале 2019 года. Тогда между городами Скопье и Тетово с трассы вылетел автобус, погибли 13 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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