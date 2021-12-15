15 декабря 2021

ФСО РФ закупает леденцы на полтора млн рублей

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Новогодняя ярмарка на Красной Площади. Москва, леденцы на палочке, сладости, кремль, новый год, новогодняя ярмарка, спасская башня
Вес закупаемой продукции составляет 8 тонн Фото:

На сайте госзакупок «ЕИС Закупки» появился электронный аукцион за закупку леденцовой карамели, заказчиком которого является управление военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Начальная стоимость аукциона составляет 1 506 640 рублей.

«Карамель должна соответствовать требованиям ГОСТ 6477-2019 Карамель», — написано в информации об объекте закупки. Всего требуется закупить 8 тонн продукции.

Ранее сообщалось, что закупки Росгвардии, ФСО и подведомственных учреждений будут засекречены с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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На сайте госзакупок «ЕИС Закупки» появился электронный аукцион за закупку леденцовой карамели, заказчиком которого является управление военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Начальная стоимость аукциона составляет 1 506 640 рублей. «Карамель должна соответствовать требованиям ГОСТ 6477-2019 Карамель», — написано в информации об объекте закупки. Всего требуется закупить 8 тонн продукции. Ранее сообщалось, что закупки Росгвардии, ФСО и подведомственных учреждений будут засекречены с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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