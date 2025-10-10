Скандального питерского блогера задержали по делу о госконтрактах

Блогер Фима Психопат задержан в Санкт-Петербурге по делу о госконтрактах
Блогер Фима Психопат задержан и этапирован в Москву для следствия
Блогер Фима Психопат задержан и этапирован в Москву для следствия Фото:

Блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, задержан в Санкт-Петербурге. Это может быть связано с уголовным делом о госконтрактах на медиасопровождение компании Камнева, пишут СМИ. 

Камнев задержан и этапирован в Москву, следствие продолжится там, сообщили «Известия». Вместе с блогером задержаны и этапированы спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар и замгендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров. Вопрос об избрании меры пресечения Николаю Камневу и другим фигурантам дела будет решен в Басманном суде в ближайшее время.

Задержание может быть связано с расследованием возможных непрофильных и неподтвержденных расходов по госконтрактам, связанным с медиакомпанией Камнева, отметили в петербургском издании «Фонтанка».  Расследование уголовного дела началось более года назад.

Николай Камнев получил известность в начале нулевых как блогер, публикующий материалы с критикой оппозиции. Позднее он работал руководителем медиа «Город+» и был связан с компаниями, занимающимися информационным продвижением государственных структур в интернете.

