Скандального питерского блогера задержали по делу о госконтрактах

Блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, задержан в Санкт-Петербурге. Это может быть связано с уголовным делом о госконтрактах на медиасопровождение компании Камнева, пишут СМИ.
Камнев задержан и этапирован в Москву, следствие продолжится там, сообщили «Известия». Вместе с блогером задержаны и этапированы спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар и замгендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров. Вопрос об избрании меры пресечения Николаю Камневу и другим фигурантам дела будет решен в Басманном суде в ближайшее время.
Задержание может быть связано с расследованием возможных непрофильных и неподтвержденных расходов по госконтрактам, связанным с медиакомпанией Камнева, отметили в петербургском издании «Фонтанка». Расследование уголовного дела началось более года назад.
Николай Камнев получил известность в начале нулевых как блогер, публикующий материалы с критикой оппозиции. Позднее он работал руководителем медиа «Город+» и был связан с компаниями, занимающимися информационным продвижением государственных структур в интернете.
