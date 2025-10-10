Польша отказала Украине в помощи со сбитием ракет

Польша не будет сбивать ракеты над территорией Украины без согласия НАТО. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский.
«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран — прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — сказал Сикорский на пресс-конференции, пишет ТАСС.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии совместно сбивать беспилотники, которые пересекают воздушное пространство Украины и якобы угрожают соседним странам. По его словам, атаки дронов представляют опасность не только для Украины, но и якобы для европейских государств, граничащих с зоной боевых действий.
