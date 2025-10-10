Польша отказала Украине в помощи со сбитием ракет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина неоднократно просила соседние страны сбивать дроны
Украина неоднократно просила соседние страны сбивать дроны Фото:

Польша не будет сбивать ракеты над территорией Украины без согласия НАТО. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран — прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — сказал Сикорский на пресс-конференции, пишет ТАСС.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии совместно сбивать беспилотники, которые пересекают воздушное пространство Украины и якобы угрожают соседним странам. По его словам, атаки дронов представляют опасность не только для Украины, но и якобы для европейских государств, граничащих с зоной боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша не будет сбивать ракеты над территорией Украины без согласия НАТО. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский. «В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран — прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — сказал Сикорский на пресс-конференции, пишет ТАСС. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии совместно сбивать беспилотники, которые пересекают воздушное пространство Украины и якобы угрожают соседним странам. По его словам, атаки дронов представляют опасность не только для Украины, но и якобы для европейских государств, граничащих с зоной боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...