Российская чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство

Чемпионка Лебедева будет выступать за Беларусь
Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство — теперь она выступает за Беларусь. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG) на своем официальном сайте.
Лебедева сменила российское спортивное гражданство на белорусское. Исполком FIG, заседание которого проходит в Лаосе, одобрил переход 23-летней спортсменки.
Яна Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье по прыжкам на батуте. Кроме того, на ее счету две золотые медали чемпионата Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!