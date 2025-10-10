Российская чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство

Чемпионка Лебедева будет выступать за Беларусь
Чемпионка Лебедева будет выступать за Беларусь Фото:

Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство — теперь она выступает за Беларусь. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG) на своем официальном сайте.

Лебедева сменила российское спортивное гражданство на белорусское. Исполком FIG, заседание которого проходит в Лаосе, одобрил переход 23-летней спортсменки. 

Яна Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье по прыжкам на батуте. Кроме того, на ее счету две золотые медали чемпионата Европы.

