20 декабря 2021

В РФ предложили повысить выплаты для отличившихся родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер выплаты не менялся в течение девяти лет Фото:

В России нужно поднять сумму выплаты для тех, кого награждают орденом «Родительская слава» с 100 до 250 тыс. рублей. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом „Родительская слава“, с 100 до 250 тыс. рублей», — написал Антон Орлов в обращении, сообщает RT. По его словам, сумма выплаты не менялась девять лет, несмотря на инфляцию и перемены курса национальной валюты.

Награду «Родительская слава» учредили в 2008 году для семей, в которых воспитывается четыре и более детей. Им была положена единовременная выплата 50 тыс. рублей. Затем орден вручали только семьям с семью и более детьми, а с 2013 года родители стали получать поощрение в 100 тыс. рублей, передает «Пятый канал».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ежегодные выплаты для многодетных семей к школе и Новому году. Их важно поддерживать, сказал он в разговоре с URA.RU.

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В России нужно поднять сумму выплаты для тех, кого награждают орденом «Родительская слава» с 100 до 250 тыс. рублей. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом „Родительская слава“, с 100 до 250 тыс. рублей», — написал Антон Орлов в обращении, сообщает RT. По его словам, сумма выплаты не менялась девять лет, несмотря на инфляцию и перемены курса национальной валюты. Награду «Родительская слава» учредили в 2008 году для семей, в которых воспитывается четыре и более детей. Им была положена единовременная выплата 50 тыс. рублей. Затем орден вручали только семьям с семью и более детьми, а с 2013 года родители стали получать поощрение в 100 тыс. рублей, передает «Пятый канал». Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ежегодные выплаты для многодетных семей к школе и Новому году. Их важно поддерживать, сказал он в разговоре с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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