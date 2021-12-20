В РФ предложили повысить выплаты для отличившихся родителей

21 декабря 2021 в 08:54 Размер текста - 17 +

Размер выплаты не менялся в течение девяти лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России нужно поднять сумму выплаты для тех, кого награждают орденом «Родительская слава» с 100 до 250 тыс. рублей. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом „Родительская слава“, с 100 до 250 тыс. рублей», — написал Антон Орлов в обращении, сообщает RT. По его словам, сумма выплаты не менялась девять лет, несмотря на инфляцию и перемены курса национальной валюты. Награду «Родительская слава» учредили в 2008 году для семей, в которых воспитывается четыре и более детей. Им была положена единовременная выплата 50 тыс. рублей. Затем орден вручали только семьям с семью и более детьми, а с 2013 года родители стали получать поощрение в 100 тыс. рублей, передает «Пятый канал». Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ежегодные выплаты для многодетных семей к школе и Новому году. Их важно поддерживать, сказал он в разговоре с URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно поднять сумму выплаты для тех, кого награждают орденом «Родительская слава» с 100 до 250 тыс. рублей. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом „Родительская слава“, с 100 до 250 тыс. рублей», — написал Антон Орлов в обращении, сообщает RT. По его словам, сумма выплаты не менялась девять лет, несмотря на инфляцию и перемены курса национальной валюты. Награду «Родительская слава» учредили в 2008 году для семей, в которых воспитывается четыре и более детей. Им была положена единовременная выплата 50 тыс. рублей. Затем орден вручали только семьям с семью и более детьми, а с 2013 года родители стали получать поощрение в 100 тыс. рублей, передает «Пятый канал». Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести ежегодные выплаты для многодетных семей к школе и Новому году. Их важно поддерживать, сказал он в разговоре с URA.RU.